Карякин: что мешало ФШР за прошедшие 8 лет вырастить поколение гроссмейстеров в России?

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выступил с критикой высказываний президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, касающихся оценки эффективности работы с молодым поколением шахматистов.
«Хотел бы обратить взор на завершившуюся шахматную олимпиаду в Ченнае, где победу одержала сборная Узбекистана! Впервые в своей истории, грандиозный успех! С чем я её искренне поздравляю! Здесь следует обратить внимание на возраст участников команды-победительницы. Старшему 27, а остальным от 16 до 20 лет!
Почему-то наши соседи не стали ждать 20-25 лет, чтобы включить ребят в сборную. Фактически в Узбекистане вырастили совершенно новое поколение гроссмейстеров, которые в скором времени войдут в элиту мировых шахмат!
Что мешало за прошедшие 8 лет нашей администрации ФШР вырастить подобное поколение у нас в России? Или по рекомендации Филатова дождёмся 2041-го и уже потом будем делать выводы?» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
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