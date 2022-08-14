Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан пропустит 2 месяца из-за травмы
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Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан сообщил, что выбыл из строя из-за травмы почти на два месяца.
«Я получил травму руки где-то в прошлом году. В последние два месяца состояние ухудшилось, так что мне действительно нужно отдохнуть. Надеюсь, всё наладится, я думаю, для восстановления просто нужно время. Одно из крупнейших событий, в котором я хочу принять участие, состоится в Гонконге в начале октября. Я решил, что лучше дам себе отдохнуть», — приводит слова О'Салливана Eurosport.
Турнир серии Masters в Гонконге пройдёт с 6 по 9 октября. Ранее Ронни снялся с European Masters, который состоится в немецком Фюрте с 16 по 21 августа.
Ранее О'Салливан объяснил, почему жалеет о завоевании седьмого титула чемпиона мира.
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