Депутат Терюшков высмеял просьбу разрешить российским фехтовальщикам выступать без флага

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков прокомментировал решение Федерации фехтования России обратиться к Международной федерации фехтования (FIE) c просьбой допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
«Федерация фехтования России обратилась к FIE с просьбой допустить спортсменов из России выступать на международных турнирах без признаков суверенитета (флага, гимна). FIE ответили отказом. Получается, FIE беспокоится о суверенитете России больше, чем Федерация фехтования России.
В следующее требование какой-нибудь спортивной федерации России в адрес транснациональных спортивных организаций о допуске на выступления россиян без флага и гимна надлежит добавлять и «без имени». No name. Пусть выступают без флага, гимна и без своего имени и фамилии.
Может, так допустят? Но тогда будет вопрос, кому вручать призовые в случае выигрыша …» — написал Терюшков в своём телеграм-канале.
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