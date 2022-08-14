Мельникова — о Салиховой в «Спартаке»: прикольно, хоть и неординарно

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова высказала мнение о 35-летней Зареме Салиховой, супруге владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема? В такие подробности меня не посвящали. Круто ли женщина в футболе? Да, это прикольно, хоть и неординарно», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Ангелина Мельникова является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года. Спортсменке 22 года.