Мельникова — о Салиховой в «Спартаке»: прикольно, хоть и неординарно
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Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова высказала мнение о 35-летней Зареме Салиховой, супруге владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
«Зарема? В такие подробности меня не посвящали. Круто ли женщина в футболе? Да, это прикольно, хоть и неординарно», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, Ангелина Мельникова является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года, бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратной чемпионкой Европейских игр 2019 года. Спортсменке 22 года.
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