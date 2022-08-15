Гимнастка Мельникова ответила на вопрос, сможет ли выступить на ОИ под нейтральным флагом

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова ответила на вопрос, сможет ли выступить на следующих Играх в нейтральном статусе, если спортсменов из России не допустят на соревнования под флагом страны.

«Мы уже выступали под нейтральным флагом. Если нам скажут: либо вы выступаете под нейтральным флагом, либо не участвуете вообще, – то почему бы не показать себя под нейтральном флагом, тем более что все будут знать, что я из России.



Выступление россиян под нейтральным флагом — это нашумевшая история, потому что и так знали, что мы из России. Выступление под нейтральным флагом — это ещё больший повод защитить свою страну», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.