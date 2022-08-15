Расписание финалов чемпионата Европы по лёгкой атлетике — 2022

Сегодня, 15 августа, стартует чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2022, который пройдёт в Мюнхене (Германия). Соревнования завершатся 21 августа. Представляем вашему вниманию расписание финалов турнира.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы – 2022. Расписание финалов (время – московское)
15 августа, понедельник
Марафон. Женщины – 11:30
Марафон. Мужчины – 12:30
Толкание ядра. Женщины – 21:38
Толкание ядра. Мужчины – 21:58
10 000 метров. Женщины – 22:48
16 августа, вторник
Спортивная ходьба, 35 км. Мужчины – 9:30
Спортивная ходьба, 35 км. Женщины – 9:30
Прыжок в длину. Мужчины – 21:27
Метание диска. Женщины – 21:55
5000 метров. Мужчины – 22:08
Десятиборье. Мужчины – 22:35
100 метров. Мужчины – 23:15
100 метров. Женщины – 23:25
17 августа, среда
Прыжок с шестом. Женщины – 21:00
Тройной прыжок. Мужчины – 21:15
Метание молота. Женщины – 22:00
400 метров. Мужчины – 22:43
400 метров. Женщины – 23:02
110 метров с барьерами. Мужчины – 23:22
18 августа, четверг
Прыжок в высоту. Мужчины – 21:05
Метание молота. Мужчины – 21:10
Прыжок в длину. Женщины – 21:58
1500 метров. Мужчины – 22:05
5000 метров. Женщины – 22:25
Семиборье. Женщины – 22:55
19 августа, пятница
Метание диска. Мужчины – 21:20
1500 метров. Женщины – 21:45
Тройной прыжок. Женщины – 21:55
3000 метров с препятствиями. Мужчины – 22:00
200 метров. Мужчины – 22:20
400 метров с барьерами. Женщины – 22:45
400 метров с барьерами. Мужчины – 23:00
200 метров. Женщины – 23:22
20 августа, суббота
Спортивная ходьба, 20 км. Мужчины – 9:30
Спортивная ходьба, 20 км. Женщины – 11:15
Прыжок с шестом. Мужчины – 21:05
800 метров. Женщины – 21:15
Метание копья. Женщины – 21:25
Эстафета 4х400 метров. Мужчины – 22:15
Эстафета 4х400 метров. Женщины – 22:45
3000 метров с препятствиями. Женщины – 23:13
21 августа, воскресенье
Прыжок в высоту. Женщины – 20:05
800 метров. Мужчины – 20:40
Метание копья. Мужчины – 20:50
10 000 метров. Мужчины – 21:00
100 метров с барьерами. Женщины – 21:45
Эстафета 4х100 метров. Мужчины – 22:12
Эстафета 4х100 метров. Женщины – 22:22
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