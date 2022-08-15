Расписание финалов чемпионата Европы по лёгкой атлетике — 2022

Сегодня, 15 августа, стартует чемпионат Европы по лёгкой атлетике — 2022, который пройдёт в Мюнхене (Германия). Соревнования завершатся 21 августа. Представляем вашему вниманию расписание финалов турнира.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы – 2022. Расписание финалов (время – московское)



15 августа, понедельник



Марафон. Женщины – 11:30

Марафон. Мужчины – 12:30

Толкание ядра. Женщины – 21:38

Толкание ядра. Мужчины – 21:58

10 000 метров. Женщины – 22:48



16 августа, вторник



Спортивная ходьба, 35 км. Мужчины – 9:30

Спортивная ходьба, 35 км. Женщины – 9:30

Прыжок в длину. Мужчины – 21:27

Метание диска. Женщины – 21:55

5000 метров. Мужчины – 22:08

Десятиборье. Мужчины – 22:35

100 метров. Мужчины – 23:15

100 метров. Женщины – 23:25



17 августа, среда



Прыжок с шестом. Женщины – 21:00

Тройной прыжок. Мужчины – 21:15

Метание молота. Женщины – 22:00

400 метров. Мужчины – 22:43

400 метров. Женщины – 23:02

110 метров с барьерами. Мужчины – 23:22



18 августа, четверг



Прыжок в высоту. Мужчины – 21:05

Метание молота. Мужчины – 21:10

Прыжок в длину. Женщины – 21:58

1500 метров. Мужчины – 22:05

5000 метров. Женщины – 22:25

Семиборье. Женщины – 22:55



19 августа, пятница



Метание диска. Мужчины – 21:20

1500 метров. Женщины – 21:45

Тройной прыжок. Женщины – 21:55

3000 метров с препятствиями. Мужчины – 22:00

200 метров. Мужчины – 22:20

400 метров с барьерами. Женщины – 22:45

400 метров с барьерами. Мужчины – 23:00

200 метров. Женщины – 23:22



20 августа, суббота



Спортивная ходьба, 20 км. Мужчины – 9:30

Спортивная ходьба, 20 км. Женщины – 11:15

Прыжок с шестом. Мужчины – 21:05

800 метров. Женщины – 21:15

Метание копья. Женщины – 21:25

Эстафета 4х400 метров. Мужчины – 22:15

Эстафета 4х400 метров. Женщины – 22:45

3000 метров с препятствиями. Женщины – 23:13

21 августа, воскресенье

Прыжок в высоту. Женщины – 20:05

800 метров. Мужчины – 20:40

Метание копья. Мужчины – 20:50

10 000 метров. Мужчины – 21:00

100 метров с барьерами. Женщины – 21:45

Эстафета 4х100 метров. Мужчины – 22:12

Эстафета 4х100 метров. Женщины – 22:22