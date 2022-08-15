Фабио Якобсен, побывавший в коме, выиграл золото в групповой гонке на чемпионате Европы

Велогонщик Фабио Якобсен из Нидерландов стал в Мюнхене чемпионом Европы – 2022 по шоссейному велоспорту, выиграв групповую гонку. Чемпионом Европы Фабио стал впервые.



Финишным рывком Якобсен опередил Арно Демара из Франции, который завоевал уже второе серебро на ЧЕ, и бельгийца Тима Мерлира, для которого бронза стала одним из лучших результатов в его карьере.



Напомним, два года назад Фабио после вылета в барьеры на высочайшей скорости был введён в искусственную кому, его жизнь была в опасности. Однако он не только выжил и восстановил здоровье, но и уже в апреле 2021 года вернулся в профессиональный спорт. А в конце лета – начале осени того же года Фабио блистал на «Вуэльте», выиграв три этапа и классификацию по очкам.

Нынешний сезон получился для Якобсена ещё более впечатляющим. Гонщик первенствовал на однодневке «Куурне – Брюссель – Куурне», на «Вуэльте Валенсии» и «Вуэльте Альгарве» он выиграл по два этапа, отличился на «Париж – Ницца» и «Туре Бельгии», и, конечно же, на «Большой петле». В общей сложности на счету Фабио уже больше десяти побед в 2022 году, а впереди ещё немало гонок.