В гольф-клубе «Крылатское» состоялся регбийный пикник

В День физкультурника в московском гольф-клубе «Крылатское» состоялся уникальный регбийный пикник, участниками которого стали любительские команды Бизнес-лиги по тэг-регби. В программе мероприятия была большая развлекательная и кулинарная программа: много музыки и общения, надувные ворота и полоса препятствий от регби-клуба ЦСКА, традиционный конкурс капитанов и кулинарные изыски от участников, которые могли попробовать все желающие.

Каждая команда приезжала со своим фирменным блюдом и дополняла праздничный стол. Представители Тулы, например, растопили дровами самовар и угощали всех гостей знаменитыми тульскими пряниками. Команда X5 Group привезла аж две машины арбузов и символичных для регби вкуснейших дынь. Много разнообразных домашних блюд и искренней теплоты было от представителей команд Бизнес-лиги, ну а плов из гигантского казана, приготовленный на глазах самих участников, от «Восток-Медиа» не пропустил, пожалуй, ни один из участников. В подобном формате соревнования по тэг-регби прошли впервые.



«Дух победы присутствует в каждом из нас, независимо от уровня команд и физической подготовки, поэтому сегодня традиционно все команды настроены сражаться на победу, – отметил перед началом игр президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин. – Мы видим желание играть и быть лучшими, но регби – это джентльменский вид спорта, поэтому мы всегда соблюдаем наши главные постулаты: дисциплину, страсть, уважение, дружбу и поддержку».