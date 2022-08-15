Дарья Клишина рассказала о физических нагрузках во время беременности
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото из Майами (США). Спортсменка рассказала о физических нагрузках во время беременности.
«Можно ли заниматься физическими упражнениями во время беременности? Можно и даже нужно. Нагрузка должна быть оптимальной для каждой женщины в определённом триместре беременности. Главная задача физической нагрузки в это волшебное время для женщины – приносить хорошее самочувствие и моральное удовлетворение», – написала Клишина в соцсети.
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
Напомним, 26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет.
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