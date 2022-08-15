Чемпион мира по десятиборью Майер снялся с чемпионата Европы из-за травмы

Французский легкоатлет, двукратный чемпион мира в десятиборье Кевин Майер объявил о своём решении завершить выступление на чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.

«Я выступал на чемпионате мира, имея несколько незначительных травм. Но тогда чувствовал себя хорошо. Сейчас же они сказались. Чтобы выступать на таких чемпионатах, нужно отдавать себя всего. Пытался быть конкурентоспособным здесь, но понимал, что это будет тяжело. Так и получилось. Но ни о чём не жалею и горжусь тем, что я – чемпион мира», — приводит слова Майера пресс-служба чемпионата Европы.

В этом сезоне спортсмен принял участие только в июльском чемпионате мира, где завоевал золотую медаль.

Кевин Майер дважды становился серебряным призёром Олимпийских игр в десятиборье. В 2018 году он выиграл золото чемпионата мира в семиборье.