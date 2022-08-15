Голландка Шилдер стала чемпионкой Европы в толкании ядра

Представительница Нидерландов Джессика Шилдер завоевала золото в толкании ядра на чемпионате Европы в Мюнхене.

Шилдер показала результат 20,24 метра. Это первый раз, когда ей удалось достичь подобной отметки. До этого максимальный результат голландской спортсменки был равен 19,72 метра.

Серебро соревнований досталось Орьоль Донгмо из Португалии с результатом 19,82 метра, а третье место заняла соотечественница чемпионки Йоринде ван Клинкен с отметкой в 18,94 метра.

Шилдер является бронзовым призёром чемпионата мира в Белграде. Она участвовала на чемпионате Европы 2021 года в помещении, однако не смогла попасть на пьедестал.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике проходит с 15 по 21 августа в Мюнхене.