Михалевич взял золото в толкании ядра, показав лучший результат в последней попытке

Хорватский спортсмен Филип Михалевич одержал победу на чемпионате Европы в Мюнхене в толкании ядра.

28-летний Михалевич в шестой своей попытке толкнул ядро на 21,88 метра. Следом за хорватом финишировал сербский лёгкоатлет Армин Синанчевич с результатом в 21,39 метра. Чех Томаш Станек расположился на третьей строчке, показав цифры в 21,26 метра.

До этого Филипу Михалевичу покорялась бронза чемпионата мира в помещении, который проходил в Портленде.

В женском толкании ядра победу одержала Джессика Шилдер, серебро у Орьоль Донгмо из Португалии, а бронза досталась Йоринде ван Клинкен из Нидерландов.

С расписанием чемпионата Европы по лёгкой атлетике можно ознакомиться здесь. Соревнования проходят в Мюнхене.