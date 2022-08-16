Михалевич взял золото в толкании ядра, показав лучший результат в последней попытке
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Хорватский спортсмен Филип Михалевич одержал победу на чемпионате Европы в Мюнхене в толкании ядра.
28-летний Михалевич в шестой своей попытке толкнул ядро на 21,88 метра. Следом за хорватом финишировал сербский лёгкоатлет Армин Синанчевич с результатом в 21,39 метра. Чех Томаш Станек расположился на третьей строчке, показав цифры в 21,26 метра.
До этого Филипу Михалевичу покорялась бронза чемпионата мира в помещении, который проходил в Портленде.
В женском толкании ядра победу одержала Джессика Шилдер, серебро у Орьоль Донгмо из Португалии, а бронза досталась Йоринде ван Клинкен из Нидерландов.
С расписанием чемпионата Европы по лёгкой атлетике можно ознакомиться здесь. Соревнования проходят в Мюнхене.
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