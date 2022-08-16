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Видео: немецкий бегун вырвал золото ЧЕ в марафоне на последних метрах дистанции

Видео: немецкий бегун вырвал золото ЧЕ в марафоне на последних метрах дистанции
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33-летний немецкий бегун Рихард Рингер завоевал золотую медаль в марафоне на чемпионате Европы – 2022, который в данный момент проходит в Мюнхене (Германия).

Рингер преодолел расстояние в 42 километра 195 метров за 2 часа 10 минут и 21 секунду. Отметим, что судьба золота решилась на последних метрах дистанции. До последних метров лидерство принадлежало представителю Израиля Мару Тефери (2:10.23), однако Рингер эффектно обошёл его перед финишем. Бронзу завоевал ещё один израильтянин Гашау Айяле (2:10.29).

Видео доступно на YouTube-канале Sportschau.

После финиша Рингер признался, что для него этот марафон стал четвёртым в жизни.

Отметим, что в последний раз представитель Германии завоёвывал медаль в марафоне в 1986 году. Тогда бронзовым призёром стал Герберт Штеффни.

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