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Украинец Болдырев стал чемпионом Европы по скалолазанию

Украинец Болдырев стал чемпионом Европы по скалолазанию
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Украинец Даниил Болдырев выиграл золото в мужском скалолазании на скорость на чемпионате Европы 2022 года, который проходит с 11 по 21 августа в Мюнхене (Германия).

В финале украинец оказался быстрее поляка Мартина Деньски и француза Гийома Моро, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

Золото Болдырева — это вторая медаль сборной Украины на проходящем ЧЕ. Первое украинское золото этого чемпионата получили представители паралимпийской гребли Светлана Богуславская и Ярослав Коюда, которые соревновались в смешанной парной двойке. Всего на счету Болдырева две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль на чемпионатах Европы. Также в его активе два золота и одна бронза чемпионатов мира — украинский скалолаз занял второе место на Всемирных играх 2017 года.

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