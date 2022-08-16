Украинец Болдырев стал чемпионом Европы по скалолазанию

Украинец Даниил Болдырев выиграл золото в мужском скалолазании на скорость на чемпионате Европы 2022 года, который проходит с 11 по 21 августа в Мюнхене (Германия).
В финале украинец оказался быстрее поляка Мартина Деньски и француза Гийома Моро, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.
Золото Болдырева — это вторая медаль сборной Украины на проходящем ЧЕ. Первое украинское золото этого чемпионата получили представители паралимпийской гребли Светлана Богуславская и Ярослав Коюда, которые соревновались в смешанной парной двойке. Всего на счету Болдырева две золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль на чемпионатах Европы. Также в его активе два золота и одна бронза чемпионатов мира — украинский скалолаз занял второе место на Всемирных играх 2017 года.
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