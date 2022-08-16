Украинские синхронистки выиграли чемпионат Европы в отсутствие россиянок

Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексеевы завоевали золотые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме (Италия).



Сёстры успешно выступили в соревнованиях технических дуэтов и с результатом 92,8538 балла заняли первое место. Второе места занял дуэт из Австрии (91,9852), а бронзу получила пара из Италии (90,3577).



Всего украинки завоевали восемь золотых медалей в артистическом плавании на нынешнем чемпионате Европы. Синхронистки заняли первые места во всех дисциплинах, в которых выступали.



Напомним, чемпионат Европы продлится до 21 августа. Российские спортсменки на соревнованиях не представлены. Сборная Украины занимает второе место в медальном зачёте вслед за Италией.