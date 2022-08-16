Румынский пловец Попович завоевал второе золото на ЧЕ и побил рекорд Малютина
Поделиться
17-летний румынский вундеркинд Давид Попович не только выиграл своё второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия), но и установил очередные рекорды – на дистанции 200 м вольным стилем.
Мировой рекорд в этой категории принадлежит немцу Паулю Бидерманну, который установил рекорд как раз в Риме 13 лет назад. 200 метров он проплыл за 1.42,00. Попович же выплыл из 1.43, показав роскошное время – 1.42,97, на 24 сотых превзойдя собственное юниорское мировое достижение, а рекорд чемпионатов Европы, который принадлежал россиянину Мартину Малютину, и вовсе побил почти на две секунды. При этом Попович не выглядел слишком уж довольным результатом – он, вероятно, надеялся уже сейчас побить рекорд Бидерманна.
Комментарии
- 16 августа 2022
-
13:32
-
13:16
-
12:22
-
11:48
-
09:37
-
09:35
-
01:00
-
00:52
-
00:31
- 15 августа 2022
-
23:54
-
23:26
-
16:47
-
16:44
-
15:28
-
15:16
-
12:25
-
12:05
-
11:41
-
11:41
-
11:31
-
11:26
-
11:18
-
00:06
- 14 августа 2022
-
23:16
-
20:24
-
20:16
-
20:05
-
19:37
-
19:34
-
19:11
-
17:54
-
16:59
-
15:52
-
15:10
-
14:40
Партнерский контент