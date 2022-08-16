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Румынский пловец Попович завоевал второе золото на ЧЕ и побил рекорд Малютина

Румынский пловец Попович завоевал второе золото на ЧЕ и побил рекорд Малютина
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17-летний румынский вундеркинд Давид Попович не только выиграл своё второе золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия), но и установил очередные рекорды – на дистанции 200 м вольным стилем.

Мировой рекорд в этой категории принадлежит немцу Паулю Бидерманну, который установил рекорд как раз в Риме 13 лет назад. 200 метров он проплыл за 1.42,00. Попович же выплыл из 1.43, показав роскошное время – 1.42,97, на 24 сотых превзойдя собственное юниорское мировое достижение, а рекорд чемпионатов Европы, который принадлежал россиянину Мартину Малютину, и вовсе побил почти на две секунды. При этом Попович не выглядел слишком уж довольным результатом – он, вероятно, надеялся уже сейчас побить рекорд Бидерманна.

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