Легкоатлет из Андорры помог упавшему сопернику, пожертвовав забегом. Публика аплодировала

На чемпионате Европы в Мюнхене (Германия), который проходит с 11 по 21 августа, бегун с препятствиями из Андорры Науэль Карабана прервал свою гонку, чтобы помочь своему сопернику.



Науэль имел все шансы на победу, но прекратил бежать и помог подняться Акселю Кристенсену из Дании, который упал и, очевидно, получил травму. Позже Карабана продолжил бег и был награждён аплодисментами от публики Олимпийского стадиона.

«Мне было интересно, почему были эти аплодисменты. Но это была отличная сцена», — приводит слова немецкого легкоатлета Карла Бебендорфа RP.

Гонку выиграл 28-летний Усама Зоглами из Италии (8:30,67). Второе место досталось немцу Бебендорфу (8:31,67). Карабана финишировал со временем 9:37,74.