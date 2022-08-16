Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Легкоатлет из Андорры помог упавшему сопернику, пожертвовав забегом. Публика аплодировала

Легкоатлет из Андорры помог упавшему сопернику, пожертвовав забегом. Публика аплодировала
Комментарии

На чемпионате Европы в Мюнхене (Германия), который проходит с 11 по 21 августа, бегун с препятствиями из Андорры Науэль Карабана прервал свою гонку, чтобы помочь своему сопернику.

Науэль имел все шансы на победу, но прекратил бежать и помог подняться Акселю Кристенсену из Дании, который упал и, очевидно, получил травму. Позже Карабана продолжил бег и был награждён аплодисментами от публики Олимпийского стадиона.

«Мне было интересно, почему были эти аплодисменты. Но это была отличная сцена», — приводит слова немецкого легкоатлета Карла Бебендорфа RP.

Гонку выиграл 28-летний Усама Зоглами из Италии (8:30,67). Второе место досталось немцу Бебендорфу (8:31,67). Карабана финишировал со временем 9:37,74.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022