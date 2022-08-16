Алыпов стал четвёртым российским триатлонистом, отбывающим дисквалификацию за ЭПО

25-летний Российский триатлонист Андрей Алыпов дисквалифицирован за использование запрещённого антидопинговыми правилами эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза триатлона (World Triathlon).



16 августа пресс-служба РУСАДА сообщила о четырёхлетней дисквалификации Алыпова. Срок исчисляется с 8 июля 2021 года.



Напомним, ранее Международный союз триатлона дисквалифицировал за эритропоэтин ещё трёх российских триатлонистов. Игорь Полянский и Александр Брюханков были отстранены от спорта на три года начиная с августа 2021-го, Владимир Турбаевский — на четыре, с января 2021-го.



Согласно антидопинговым правилам Международного союза триатлона, если четверо или более спортсменов, выступающих под эгидой федерации, нарушат антидопинговые правила в течение одного года, национальной федерации будет грозить дисквалификация от международных стартов сроком до двух лет и штраф до $ 10 тыс.