Алыпов стал четвёртым российским триатлонистом, отбывающим дисквалификацию за ЭПО

25-летний Российский триатлонист Андрей Алыпов дисквалифицирован за использование запрещённого антидопинговыми правилами эритропоэтина (ЭПО). Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза триатлона (World Triathlon).
16 августа пресс-служба РУСАДА сообщила о четырёхлетней дисквалификации Алыпова. Срок исчисляется с 8 июля 2021 года.
Напомним, ранее Международный союз триатлона дисквалифицировал за эритропоэтин ещё трёх российских триатлонистов. Игорь Полянский и Александр Брюханков были отстранены от спорта на три года начиная с августа 2021-го, Владимир Турбаевский — на четыре, с января 2021-го.
Согласно антидопинговым правилам Международного союза триатлона, если четверо или более спортсменов, выступающих под эгидой федерации, нарушат антидопинговые правила в течение одного года, национальной федерации будет грозить дисквалификация от международных стартов сроком до двух лет и штраф до $ 10 тыс.
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