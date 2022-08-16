Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов планирует выступить на турнире в Иордании

Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, планирует отправиться в сентябре на турнир в Иорданию.
«Планируем в сентябре поехать в Иорданию на турнир. Там международный сбор, ожидаются сильные соперники — иорданцы, бразильцы. В частности, представитель Иордании Салех Эль-Шарабати, которого Максим победил на Олимпийских играх в Токио. Подготовка Максима сейчас выстраивается так, чтобы подойти в максимальной форме к Олимпийским играм 2024 года в Париже», — приводит слова тренера спортсмена Александра Лашпанова ТАСС.
Напомним, 3 марта Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Решение принято в связи с ситуацией на Украине и будет действовать до дальнейшего уведомления. 12 июля бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди предположил, что общественное мнение будет склоняться к отстранению спортсменов из России и Беларуси от Олимпиады в Париже.
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