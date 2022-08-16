Гимнастка Виктория Листунова рассказала о странном судействе на ЧЕ без россиян

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2021 в многоборье спортивная гимнастка Виктория Листунова рассказала о том, что её удивило на первенстве континента в Мюнхене, от участия в котором россияне были отстранены.

«Брусья… я немного не поняла, как так сложилось, будто судьи закрывали глаза, особенно на итальянок, которые очень много ходят руками по жерди, а это отдельная сбавка, каждый такой шаг — минус одна десятая. Возникло впечатление, что судьи этого не видят и ставят ту же самую оценку, словно итальянки не делают по четыре шага по жерди, которые должны наказываться сбавкой 0,400.

Ставшая второй в финале на брусьях Д’амато получила 8,300 за исполнение? Она очень много ходила, у итальянок есть повороты в конце комбинации, и из-за того, что они делают их широко, девушки оказываются на краю жерди. Чтобы вернуться в центр, им нужно отойти с края, а это как раз то, о чём я говорю — отдельная сбавка за каждый такой шаг. Было бы у неё за исполнение 8,000 — уже понятнее. Если сравнивать со мной на ЧЕ-2021 в Базеле, то у меня на брусьях была база 6,2 и за исполнение поставили 8,2. А тут как-то… 8,300 с шагами.

Крайне удивительны были некоторые моменты, например, судейство немецких спортсменок, победы Элизабет Зайц на брусьях и Эммы Малевски на бревне. Эмма прошла бревно достаточно чисто, но база у неё не особо высокая, 5,300. Я ожидала, что бревно выиграет британка Ондин Ачампонг, которую помню ещё со времён Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2019 года, где она как раз и выиграла бревно. База у неё выше, прошла она неплохо, единственное — соскок чуть подпортила. Но я бы поставила её на первое место. А в итоге Малевски дали на 0,066 больше, и на брусьях Зайц тоже дали на 0,033 больше, чем Д’амато. Откуда они взялись, эти тысячные? Я не понимаю. Видимо, ради того, чтобы были красивые победы на домашней Европе, откуда-то эти тысячные нашли и поставили Германию на первое место», — приводит слова Листуновой телеграм-канал «Голый спорт».