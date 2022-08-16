Сергей Карякин объяснил, почему не сыграет в Суперфинале чемпионата России по шахматам

Гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что не примет участия в Суперфинале чемпионата России по шахматам в Чебоксарах, и объяснил причину.

Карякин отстранён от участия в международных турнирах из-за публичной поддержки спецоперации на Украине. В Суперфинале чемпионата России, который пройдёт 10–23 сентября в Чувашии, гроссмейстер получил право без отбора из-за высокого рейтинга.

«Я не буду участвовать в Суперфинале чемпионата России, потому что у меня много планов. В первую очередь это Восточный экономический форум, который будет проходить во Владивостоке. И сразу после его окончания мне надо было бы вылетать на чемпионат России, а разница во времени между городами составляет семь часов. Это очень тяжело. Я хотел бы выступить в Чебоксарах как можно лучше, а чтобы этого добиться, так делать нельзя. Поэтому из-за графика у меня не получается выступить на турнире в Чебоксарах.

Во Владивостоке в рамках экономического форума пройдёт шахматный турнир, но я не уверен, что буду в нём участвовать. Но в любом случае я уже договорился, что проведу сеанс одновременной игры с детьми. Также я приглашён (организаторами) в качестве участника для обсуждения различных ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на площадках форума», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».