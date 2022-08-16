Украинец Романчук защитил титул чемпиона Европы на дистанции 1500 м вольным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме. Преимущество украинца над итальянцем Грегорио Пальтриньери составило более трёх секунд. Его результат (14:36.10) стал новым рекордом страны.

Романчук во второй раз подряд завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта на этой дистанции. Это первая победа Украины на ЧЕ-2022 в плавании.

Ранее Романчук занял четвёртое место на 800-метровке, также он выступит ещё на дистанции 400 метров.

Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия

Мужчины. Вольный стиль, 1500 метров

1. Михаил Романчук (Украина) – 14.36,10.

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 14.39,79.

3. Дамьен Жоли (Франция) – 14.50,86.