Олимпийский чемпион Тентоглу завоевал золото ЧЕ в прыжках в длину, обновив рекорд турнира

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования мужчин в прыжках в длину. Победу одержал олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио греческий спортсмен Митиадис Тентоглу. В четвёртой попытке он улетел на 8,52 метра, обновив рекорд соревнований, и не стал прыгать дальше.

Предыдущее достижение (8,47 метра) немец Кристиан Райф установил в 2010 году.

Несмотря на это, соперники Тентоглу не смогли превзойти его результат. Швед Тобиас Монтлер и француз Жюль Поммери в лучшей попытке приземлились на отметке 8,06 метра. Но вторая попытка шведа была дальше, чем у француза (7,95 метра против 7,85).

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Длина. Мужчины

1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,52.

2. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,06.

3. Жюль Поммери (Франция) — 8,06.