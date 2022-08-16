Олимпийский чемпион Тентоглу завоевал золото ЧЕ в прыжках в длину, обновив рекорд турнира

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования мужчин в прыжках в длину. Победу одержал олимпийский чемпион Игр-2020 в Токио греческий спортсмен Митиадис Тентоглу. В четвёртой попытке он улетел на 8,52 метра, обновив рекорд соревнований, и не стал прыгать дальше.
Предыдущее достижение (8,47 метра) немец Кристиан Райф установил в 2010 году.
Несмотря на это, соперники Тентоглу не смогли превзойти его результат. Швед Тобиас Монтлер и француз Жюль Поммери в лучшей попытке приземлились на отметке 8,06 метра. Но вторая попытка шведа была дальше, чем у француза (7,95 метра против 7,85).
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Длина. Мужчины
1. Митиадис Тентоглу (Греция) – 8,52.
2. Тобиас Монтлер (Швеция) – 8,06.
3. Жюль Поммери (Франция) — 8,06.
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