Хорватка Перкович и немец Кауль победили на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования мужчин в десятиборье и женщин в метании диска.
Победу в метании диска одержала двукратная олимпийская чемпионка из Хорватии Сандра Перкович. Призёрами стали немецкие легкоатлетки Кристин Пуденц и Вита Клодин.
Лучший результат в десятиборье показал чемпион мира 2019 года немец Никлас Кауль. Призёрами стали швейцарец Саймон Эхаммер и эстонец Янек Ыйглане.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Диск. Женщины
1. Сандра Перкович: (Хорватия) – 67,95.
2. Кристин Пуденц (Германия) – 67,87.
3. Вита Клодин (Германия) – 65,20.
Десятиборье. Мужчины
1. Никлас Кауль (Германия) – 8545.
2. Саймон Эхаммер (Швейцария) – 8468.
3. Янек Ыйглане (Эстония) – 8346.
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