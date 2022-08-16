Хорватка Перкович и немец Кауль победили на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования мужчин в десятиборье и женщин в метании диска.

Победу в метании диска одержала двукратная олимпийская чемпионка из Хорватии Сандра Перкович. Призёрами стали немецкие легкоатлетки Кристин Пуденц и Вита Клодин.

Лучший результат в десятиборье показал чемпион мира 2019 года немец Никлас Кауль. Призёрами стали швейцарец Саймон Эхаммер и эстонец Янек Ыйглане.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Диск. Женщины

1. Сандра Перкович: (Хорватия) – 67,95.

2. Кристин Пуденц (Германия) – 67,87.

3. Вита Клодин (Германия) – 65,20.

Десятиборье. Мужчины

1. Никлас Кауль (Германия) – 8545.

2. Саймон Эхаммер (Швейцария) – 8468.

3. Янек Ыйглане (Эстония) – 8346.