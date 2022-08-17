Олимпийский чемпион Джейкобс выиграл стометровку на ЧЕ, повторив рекорд соревнований

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования спринтеров.

Победу на дистанции 100 метров у мужчин одержал двукратный олимпийский чемпион из Италии Ламонт Марсель Джейкобс, повторивший рекорд соревнований, которым с 2018 года владел британец Зарнел Хьюз, на этот раз ставший вторым. Женскую стометровку выиграла немка Гина Люкенкемпер.



Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

100 м. Мужчины

1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 9,95

2. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 9,99

3. Иеремия Азу (Великобритания) — 10,13

100 м. Женщины

1. Гина Люкенкемпер (Германия) — 10,984

2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) — 10,989

3. Дэрилл Нейта (Великобритания) — 11,000