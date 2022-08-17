Якоб Ингебригтсен во второй раз выиграл ЧЕ в беге на 5000 метров
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Чемпион мира 2022 года норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен одержал победу на чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене (Германия).
Норвежец показал лучший результат в беге на 5000 метров. Вторым стал испанец Мохамед Катир, бронзовую медаль завоевал итальянец Криппа Йеманеберхан.
Ингебригтсен – олимпийский чемпион в беге на 1500 метров. Золото чемпионата Европы стало третьим в карьере 21-летнего спортсмена. На первенстве континента в Берлине в 2018 году норвежец был лучшим на дистанциях 1500 и 5000 метров.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
5000 метров. Мужчины
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 13.21,13
2. Мохамед Катир (Испания) — 13.22,98
3. Криппа Йеманеберхан (Италия) — 13.24,83
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