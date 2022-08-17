Эмоции немецкой спортсменки, вырвавшей победу в стометровке на чемпионате Европы. Видео

В женском забеге спринтеров на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), победу одержала немка Гина Люкенкемпер. Фотофиниш помог зафиксировать её преимущество над швейцаркой Муджингой Камбунджи и британкой Дэрилл Нейтой. Гина заплакала от радости, узнав итоговый результат.

Видео доступно на YouTube-канале Sportschau. Права принадлежат European Athletics

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

100 м. Женщины



1. Гина Люкенкемпер (Германия) — 10,984.

2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) — 10,989.

3. Дэрилл Нейта (Великобритания) — 11,000.

На чемпионате Европы 2018 года, который проходил в Берлине (Германия), Гина Люкенкемпер завоевала серебряную медаль. Немецкая легкоатлетка также является двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы 2016 года на дистанции 200 метров и в эстафете 4×100 метров.