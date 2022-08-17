Сара Шёстрём обошла Александра Попова по количеству побед на чемпионатах Европы

Шведка Сара Шёстрём одержала победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия). Золото позволило шведской королеве спринта обойти Александра Попова в сводной таблице самых результативных атлетов всех времён. Эта медаль стала для Сары 27-й.
В финальном заплыве Сара Шёстрём показала результат на семь сотых секунды быстрее, чем на чемпионате мира в Будапеште два месяца назад. Второе место заняла Катажина Васик из Польши. Бронзовая медаль у Валери ван Роон из Нидерландов – это первая личная медаль чемпионатов Европы.
Плавание. Чемпионат Европы. Рим, Италия
Женщины. Вольный стиль, 50 метров
1. Сара Шёстрём (Швеция) – 23,91.
2. Катажина Васик (Польша) – 24,20.
3. Валери ван Роон (Нидерланды) – 24,64.
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