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Полстяная решила не выступать за сборную Латвии по художественной гимнастике

Полстяная решила не выступать за сборную Латвии по художественной гимнастике
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Гимнастка Елизавета Полстяная решила не выступать за сборную Латвии. Об этом она сообщила в письме президенту Латвийской федерации гимнастики Евгению Сапроненко. Среди причин спортсменка выделила «ограниченное время на подготовку» и «сложившуюся ситуацию недопонимания».

«На данный момент я совместно с моим тренером, взвесив все сложившиеся обстоятельства, пришла к пониманию того, что, поскольку тренировочный процесс был прерван, а также в условиях ограниченного времени на подготовку, я не смогу набрать оптимальную соревновательную форму для того, чтобы достойно выступить на чемпионате мира. Форсированный процесс подготовки в моем случае исключён, так как я имею ряд хронических травм, которые требуют особого подхода в тренировочном процессе, особенно после продолжительной паузы.

Требования, выдвинутые мне Латвийским олимпийским союзом (LOV), и решение Федерации гимнастики Латвии об отстранении меня от соревнований повлияли на моё психологическое состояние. Чтобы прийти в состояние эмоциональной и психологической стабильности, мне нужно время. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», − приводит содержание письма ТАСС.

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