Британца лишили серебряной медали в прыжках в длину на чемпионате Европы

Британец Джейкоб Финчем-Дьюкс остался без серебряной медали в прыжках в длину на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия). Его лучший прыжок был признан фолом после протеста команды Франции. Спортсмен был отодвинут на пятое место, когда уже успел отпраздновать второе.

«Ничего больше не могу сказать о вчерашнем. Какое-то время я был серебряным призёром чемпионата Европы, но, к сожалению, из-за апелляции меня отодвинули на пятое место.



Я думаю, что больше всего больно, когда получаешь удовольствие от круга почёта, по-настоящему чувствуешь момент, а потом этой радости лишают. Я хочу поблагодарить тренеров и сотрудников федерации лёгкой атлетики за то, что они боролись за апелляцию. Они сделали всё, что могли, но всё завершилось не в мою пользу», − написал Джейкоб Финчем-Дьюкс в социальной сети.