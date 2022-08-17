Сборная России по гандболу может сыграть с Турцией, Марокко и Ираном

Федерация гандбола России (ФГР) ведёт переговоры о возможных встречах и проведении международных турниров с командами Турции, Марокко и Ирана.

«Как вы знаете, мы ранее провели первый (международный) турнир «Кубок дружбы». Сейчас мы взаимодействуем с Олимпийским комитетом России, который в этой ситуации готов помочь с проведением турниров на территории России. Мы написали письмо в турецкую федерацию гандбола о возможности сотрудничества. А вчера вечером нам пришло письмо, что сборная Марокко готова сыграть с нашей сборной.

Есть направление работы с Ираном, у которого тоже достаточно хорошая мужская команда. И мы ведём переговоры. Но сегодняшняя логистика создаёт проблемы. Мы хотели бы провести в России международные турниры, сейчас проговариваем это со сборными, которые могут к нам приехать», − приводит «РИА Новости Спорт» слова генерального директора ФГР Льва Воронина.

Напомним, ранее Суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил протест Федерации гандбола России и московского ЦСКА на решение исполнительного комитета EHF от 28 февраля 2022 года отстранить российские клубы и сборные от участия во всех мероприятиях, проводимых EHF.