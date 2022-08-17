Сборная России по гандболу может сыграть с Турцией, Марокко и Ираном

Федерация гандбола России (ФГР) ведёт переговоры о возможных встречах и проведении международных турниров с командами Турции, Марокко и Ирана.
«Как вы знаете, мы ранее провели первый (международный) турнир «Кубок дружбы». Сейчас мы взаимодействуем с Олимпийским комитетом России, который в этой ситуации готов помочь с проведением турниров на территории России. Мы написали письмо в турецкую федерацию гандбола о возможности сотрудничества. А вчера вечером нам пришло письмо, что сборная Марокко готова сыграть с нашей сборной.
Есть направление работы с Ираном, у которого тоже достаточно хорошая мужская команда. И мы ведём переговоры. Но сегодняшняя логистика создаёт проблемы. Мы хотели бы провести в России международные турниры, сейчас проговариваем это со сборными, которые могут к нам приехать», − приводит «РИА Новости Спорт» слова генерального директора ФГР Льва Воронина.
Напомним, ранее Суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил протест Федерации гандбола России и московского ЦСКА на решение исполнительного комитета EHF от 28 февраля 2022 года отстранить российские клубы и сборные от участия во всех мероприятиях, проводимых EHF.
- 17 августа 2022
-
16:24
-
15:48
-
15:15
-
13:25
-
12:23
-
12:20
-
11:28
-
11:11
-
10:55
-
10:25
-
01:02
-
00:37
- 16 августа 2022
-
23:55
-
23:27
-
23:03
-
22:42
-
21:50
-
21:35
-
21:12
-
20:53
-
20:44
-
19:24
-
17:48
-
16:02
-
15:56
-
15:09
-
15:00
-
14:05
-
13:32
-
13:16
-
12:22
-
11:48
-
09:37
-
09:35
-
01:00