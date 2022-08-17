Журова: футболистам всегда платили больше. Всем обидно, что у них такая привилегия

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова синхронистки Светланы Колесниченко о том, что сравнение зарплат в её виде спорта и в футболе вызывает у неё слезы.

«Всегда так было, что футболистам и хоккеистам платили больше, чем другим спортсменам. Можно по этому поводу сожалеть, но футболисты и хоккеисты получают деньги не от государства, а от спонсоров. Во всём мире такая ситуация с другими видами спорта. Всем спортсменам обидно, что у футболистов такая привилегия. В то же время футбол очень интересен болельщикам. Любой спонсор вкладывается в футбол, потому что там есть большое внимание. В синхронном плавании и, например, в конькобежном спорте можно надеяться только на государство. То, что оно может заплатить, то и есть. В таких видах спорта спонсоры крайне редко заходят. Это крик души Светланы, но и в советские времена олимпийским спортсменам платили небольшие деньги», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».