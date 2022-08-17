Велогонщица Марлен Ройссер защитила титул чемпионки Европы в индивидуальной разделке

Швейцарская велогонщица Марлен Ройссер второй год подряд выиграла индивидуальную гонку с раздельным стартом на чемпионате Европы. Ройссер преодолела 24 км за 30 минут и 59,90 секунды.
Поддержать темп швейцарской спортсменки смогла только Эллен ван Дейк из Нидерландов, отставшая от Ройссер почти на 6 секунд. Бронзовый призёр, ещё одна представительница Нидерландов Риеянне Маркус оказалась медленнее чемпионки почти на полминуты.
Ройссер – серебряный призёр Олимпиады-2020, Марлен дважды поднималась на вторую ступень пьедестала почёта чемпионатов мира.
Велошоссе. Чемпионат Европы
Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 24 км
1. Марлен Ройссер (Швейцария) – 30.59,90.
2. Эллен ван Дейк (Нидерланды) +5,77.
3. Риеянне Маркус (Нидерланды) +27,88.
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