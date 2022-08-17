Результат велогонщика Наиро Кинтаны на «Тур де Франс» аннулирован

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о санкциях в отношении колумбийского гонщика Наиро Кинтаны. Результат спортсмена на «Тур де Франс» — 2022 (шестое место) аннулирован из-за нарушения запрета на использование трамадола во время соревнований. Правило было введено UCI с целью защиты здоровья гонщиков из-за возможных побочных эффектов вещества.
Анализ двух образцов высушенной крови, предоставленных гонщиком 8 и 13 июля во время «Тур де Франс» — 2022, выявил наличие трамадола и двух его основных метаболитов. В соответствии с медицинскими правилами UCI гонщик был дисквалифицирован с «Тур де Франс» — 2022. Это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 10 дней.
Нарушение запрета на использование трамадола на соревнованиях является нарушением Медицинских правил UCI, но не антидопинговых правил. Поскольку это первое нарушение, Кинтана может продолжить участвовать в соревнованиях.
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