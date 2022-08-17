«Знала, куда шла». Роднина — о жалобе Колесниченко на зарплату ниже, чем у футболистов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на слова синхронистки Светланы Колесниченко, сравнившей свою зарплату с той, что получают футболисты. Спортсменка сделала вывод, что ей за всю жизнь столько не заработать.



«Вопрос даже не в том, что футбол популярнее, а в том, что это профессиональный вид спорта, в котором профессиональные спортсмены заключают контракты с клубами. А синхронное плавание, как и фигурное катание, это спорт высших достижений, эти спортсмены, как правило, находятся на обеспечении государства. Футбольные клубы же практически все частные, за исключением российских, которые вроде бы и частные, но и при этом умудряются как-то доставать деньги от государства. Наши футбольные клубы пока ещё не научились сами зарабатывать.

Странно от неё это слышать сейчас, ведь это трёхкратная олимпийская чемпионка, такие звания на дороге не валяются, она должна была в этом разбираться. Она знала, куда шла и чем будет заниматься. Когда она начала понимать, что по-другому заработать нельзя, то нужно было получать образование и идти работать в другое место», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».