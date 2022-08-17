Немецкий десятиборец Артур Абеле не сдержал слёз, завершив карьеру на домашнем ЧЕ. Видео

36-летний немецкий десятиборец Артур Абеле не смог сдержать слёз после последнего вида программы на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия).

Чемпион Европы 2018 года на домашнем первенстве континента завершал карьеру. Абеле занял скромное 15-е место (последнее из спортсменов, прошедших все 10 видов многоборья). Победителю, соотечественнику Никласу Каулю, Артур уступил 883 очка. Однако трибуны приветствовали его стоя, когда он, не скрывая слёз, совершал круг почёта по стадиону. А соперники ждали, чтобы устроить коридор из поднятых вверх рук. После приветствия от десятиборцев Абеле ещё раз поклонился публике.

Видео можно посмотреть на канале European Athletics в YouTube. Права на видео принадлежат European Athletics.