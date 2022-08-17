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Велогонщик Биссеггер выиграл индивидуальную разделку на ЧЕ, опередив чемпиона мира

Велогонщик Биссеггер выиграл индивидуальную разделку на ЧЕ, опередив чемпиона мира
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23-летний швейцарский велогонщик Штефан Биссеггер стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом на чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене (Германия). Биссеггер почти на минуту опередил двукратного победителя первенства континента соотечественника Штефана Кунца. Двукратный чемпион мира на этой дистанции итальянец Филиппо Ганна стал бронзовым призёром, отстав от лидера на восемь минут.

Биссеггер известен призовыми местами на молодёжных соревнованиях, на взрослом чемпионате это его первая победа.

Велошоссе. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 24 км

1. Штефан Биссеггер (Швейцария) – 27.05,96.
2. Штефан Кунц (Швейцария) +0,53.
3. Филиппо Ганна (Италия) +8,04.

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