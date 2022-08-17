«Слезами горю не поможешь». Чемпион Европы — о тяжёлом положении лёгкой атлетики в России

Чемпион Европы по лёгкой атлетике десятиборец Илья Шкуренёв высказался об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Когда что-то происходит, ты сначала, как ни крути, думаешь об этом, обсуждаешь, а позже ты понимаешь, что от тебя это просто не зависит. Поэтому я об этом не думаю, если никто не спрашивает. Моя задача – тренироваться и показывать результат, чем я и занимаюсь. Если не пускают, что я могу с этим сделать? Это факторы, которые от меня не зависят. И хотя в какие-то моменты и обидно, но слезами горю не поможешь.

Я надеюсь на лучшее. Не могу сказать, что я настроен только дома сидеть, мне бы этого, конечно, не хотелось. Я настроен выступать дальше и показывать хорошие результаты. Всё, больше я ни о чём стараюсь не думать», — сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Ильёй Шкуренёвым читайте на «Чемпионате» утром 18 августа.