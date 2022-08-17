Чемпион Европы Шкуренёв объяснил, почему пропустил встречу с министром спорта на ЧР-2022

Чемпион Европы по лёгкой атлетике десятиборец Илья Шкуренёв объяснил, почему пропустил встречу с министром спорта России Олегом Матыциным на чемпионате страны, который прошёл в Чебоксарах.
«Я даже не знал, когда была встреча с министром. В первый же день чемпионата России? Тогда понятно – я выступал, поэтому и не мог туда пойти, был занят своим важным делом (улыбается)», — сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Десятиборцы соревновались в первый и второй дни чемпионата России. Шкуренёв выиграл турнир с лучшим результатом российского сезона, несмотря на то что после первого дня уступал молодым и амбициозным соперникам Артёму Макаренко и Александру Комарову.
Полностью интервью с Ильёй Шкуренёвым читайте на «Чемпионате» утром 18 августа.
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