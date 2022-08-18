«Больше, чем ноль». Чемпион Европы в десятиборье — о размере призовых на чемпионате России

Чемпион Европы по лёгкой атлетике десятиборец Илья Шкуренёв назвал размер призовых на чемпионате России, который прошёл в Сызрани.

«За победу на чемпионате России полагается 50 000 рублей – это средняя месячная зарплата. А стартов сколько можно выиграть? Допустим, три за весь год. То есть если считать по этим призовым, то мне их хватит на три месяца. А если ты спортсмен, у тебя подготовка к соревнованиям получается намного дороже. Хотя 50 тысяч – это в любом случае больше, чем ноль.

Все прекрасно понимают, какие призовые на международных стартах, и если на российских будут такие же, тогда, думаю, и стимулов, и людей, и экшена на самих соревнованиях будет побольше», — сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Ильёй Шкуренёвым читайте на «Чемпионате» утром 18 августа.