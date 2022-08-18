Суперфиналы чемпионата России по шахматам пройдут в Чебоксарах

Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдут в столице Чувашии с 10 по 23 сентября в рамках проекта «Шахматы в музеях», сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР). Местом проведения станет Чувашский государственный художественный музей.
В мужском турнире сыграют Владислав Артемьев (рейтинг на 01.08.2022 – 2706, Республика Татарстан), Санан Сюгиров (2703, Самарская область), Даниил Дубов (2702, Москва), Евгений Томашевский (2702, Саратовская область), Андрей Есипенко (2692, Ростовская область), Евгений Наер (2676, Москва), Максим Матлаков (2671, Санкт-Петербург), Максим Чигаев (2641, Тюменская область), Александр Рахманов (2633, Вологодская область), Арсений Нестеров (2568, Новгородская область), Илья Ильюшенок (2551, Москва) и Володар Мурзин (2541, Московская область).
Участницами женского соревнования станут Валентина Гунина (2469, Москва), Наталья Погонина (2457, Ставропольский край), Алиса Галлямова (2421, Республика Татарстан), Ольга Гиря (2386, ХМАО – Югра), Лея Гарифуллина (2378, Свердловская область), Алина Бивол (2366, Москва), Марина Гусева (2363, Московская область), Дарья Чарочкина (2348, Москва), Евгения Овод (2323, Санкт-Петербург), Екатерина Гольцева (2306, Нижегородская область), Мария Якимова (2252, Республика Татарстан) и Яна Жапова (2205, Республика Бурятия).
Церемония открытия и жеребьевка состоятся 10 сентября в концертном зале Чувашской государственной филармонии. Начало мероприятия – в 18:30. Турниры пройдут по круговой системе в 11 туров. Игровые дни: 11-16 и 18-22 сентября. Начало всех туров — в 15:00.
Общий гарантированный призовой фонд соревнования составляет 11 миллионов рублей: в открытом турнире – 7 миллионов рублей, в женском – 4 миллиона рублей.
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