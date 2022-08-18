Реньжина — о ЧЕ: мы тоже тут соревнуемся, в России-матушке. Материться не буду

Серебряный призёр России в беге на 400 метров, российская легкоатлетка Екатерина Реньжина прокомментировала итоги финального забега на чемпионате Европы в Мюнхене (Германия), где лучше всех дистанцию в один круг пробежала представительница Нидерландов Фемке Бол (49,44 секунды). Спортсменка отметила, что российские легкоатлеты могли бы показывать более высокие результаты в случае допуска на международные старты

«Молодцы девушки, соревнуются в Европе. Мы тоже тут соревнуемся, в России-матушке (смеётся). Результаты — пушки конечно. В конкуренции и рождается результат. Если бы мы участвовали в международных турнирах, возможно, тоже показывали бы хорошие личные результаты, рекорды, и всё было бы классно. Но пока так, как есть.

Мы тоже стараемся. У нас остаётся пару стартов, ну и конец сезона, а у заграничных спортсменок будет ещё весь сентябрь для участия в коммерческих турнирах. Что ещё тут сказать, материться не буду, а то можно было бы весь текст запикать», — сказала Реньжина телеграм-каналу Shelgorn.