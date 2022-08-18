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«Это безумие». Норвежский легкоатлет — о лишении британского прыгуна медали ЧЕ

«Это безумие». Норвежский легкоатлет — о лишении британского прыгуна медали ЧЕ
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Норвежский легкоатлет Сондре Гуттормсен прокомментировал решение судейской комиссии аннулировать результат первой попытки британского прыгуна в длину Джейкоба Финчем-Дьюкса по окончании соревнований на чемпионате Европы в Мюнхене (Германия).

«Это безумие — отменять прыжок после того, как все соревнования закончились! Он прыгнул на 8,06 метра в первой попытке и, вероятно, знал, что точно завоюет медаль. Другое дело, если бы результат не засчитали сразу», — приводит слова Гуттормсена NRK.

Напомним, Финчем-Дьюкс благодаря результату в первой попытке должен был завоевать в прыжках в длину серебряную медаль. Однако после протеста сборной Франции в его лучшем прыжке судьи усмотрели заступ. В итоге спортсмен был отодвинут на пятое место, когда уже успел отпраздновать серебро.

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