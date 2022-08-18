Мейлютите, не выступавшая два года на фоне подозрений в допинге, вновь выиграла ЧЕ

Олимпийская чемпионка 2012 года литовская пловчиха Рута Мейлютите стала чемпионкой Европы в заплыве на 50 метров брассом. Спортсменка приостановила карьеру в 2019 году из-за нарушения антидопинговых правил, пропустив три допинг-теста, а в 2021-м вернулась в большой спорт.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Женщины. 50 метров, брасс.



1. Рута Мейлютите (Литва) – 29,59

2. Бенедетта Пилато (Италия) – 29,71

3. Имоджен Кларк (Великобритания) – 30,31

Мейлютите — двукратная чемпионка мира на дистанции 100 метров и 50 метров брассом, двукратная чемпионка мира на короткой воде, многократная чемпионка Европы. Также ей принадлежит рекорд мира на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне. Рута — единственная обладательница медали Олимпийских игр в плавании в истории Литвы.