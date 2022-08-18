16-летняя боснийская пловчиха одержала историческую победу на чемпионате Европы

Боснийская пловчиха Лана Пудар одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме (Италия), установив историческое достижении для своей страны. Она взяла вторую для себя и для Боснии и Герцеговины медаль чемпионатов Европы. Отметим, что спортсменке всего 16 лет.

Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Женщины. 200 метров, баттерфляй.



1. Лана Пудар (Босния и Герцеговина) – 2.06,81.

2. Хелена Росендаль Бах (Дания) – 2.07,30.

3. Илария Кузинато (Италия) – 2.07,77.

16-летняя Пудар является участницей летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Юной спортсменке принадлежат национальные рекорды во всех шести дисциплинах баттерфляем.