Анна Вяхирева выбрана самым ценным игроком Суперлиги сезона-2021/2022

Гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком Суперлиги сезона-2021/2022. Выбор сделан на основе голосования тренеров команд-участниц чемпионата России с учётом мнения жюри, спортивных журналистов и итогов интернет-опроса болельщиков, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Всего в сезоне-2021/2022 Анна Вяхирева, выступавшая за «Ростов-Дон» провела в Суперлиге семь матчей, в которых забила 53 гола после 72 бросков, отдала 30 результативных передач и заработала в пользу своей команды 12 пенальти.
Напомним, российская гандболистка перешла в норвежский «Вайперс». Она заключила контракт с клубом на один год. «Вайперс» на протяжении двух лет становился победителем Лиги чемпионов. Правая полусредняя сборной России выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. Вяхирева является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призёром Игр-2020 в Токио.
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