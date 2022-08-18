Олимпийская чемпионка повторила рекорд российской скалолазки

Словенка Янья Гарнбрет стала второй в истории трёхкратной чемпионкой Европы по скалолазанию в рамках одного континентального турнира. Впервые это достижение покорилось россиянке Виктории Мешковой в рамках чемпионата Европы 2020 года в Москве, сообщает Федерация скалолазания России.



Гарнбрет поочерёдно выиграла в Мюнхене дисциплины трудность, боулдеринг и двоеборье, включающее два предыдущих вида. Мешкова на турнире в 2020 году стала сильнейшей в боулдеринге, трудности и многоборье, которое также включает в себя ещё и скорость.



Отметим, что двоеборье – новая олимпийская дисциплина для ОИ-2024 в Париже. Она пришла на смену многоборью. Иностранные скалолазы впервые соревнуются в этом формате 17-18 августа в Мюнхене. В России этот вид культивируется с декабря 2021 года. В рамках Спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 26-28 августа в Москве медали в этой дисциплине будут разыграны во второй раз. Действующей чемпионкой страны в олимпийском двоеборье является мастер спорта России международного класса, участница ОИ-2020 Виктория Мешкова.