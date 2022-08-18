Данил Лысенко выиграл мемориал Куца и отобрался на спартакиаду сильнейших

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на мемориале Куца, который проходит в Москве на стадионе имени братьев Знаменских. Для Данила это второй старт после дисквалификации и вторая победа подряд.
Результат Лысенко – это повторение лучшего результата сезона в России, который ранее показал Илья Иванюк. По регламенту Лысенко благодаря этому результату отобрался на Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов.
Лысенко был отстранён международной федерацией в августе 2018 года за три нарушения правил доступности для тестирования за календарный год, а затем был дисквалифицирован на четыре года за фальсификацию представленных документов.
Лысенко — победитель зимнего чемпионата мира 2018 года в Бирмингеме и серебряный призёр летнего мирового первенства 2017 года в Лондоне.
Лёгкая атлетика. Мемориал Куца. Москва
Высота. Мужчины
1. Данил Лысенко – 2,34.
2. Никита Курбанов – 2,15.
3. Сергей Морозов – 2,10.
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