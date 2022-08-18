Данил Лысенко принёс извинения российским легкоатлетам

Серебряный призёр чемпионата мира — 2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко принёс извинения всем, кто пострадал из-за скандальной истории с его дисквалификацией.

В августе 2018 года Лысенко был отстранён международной федерацией лёгкой атлетики за три нарушения правил доступности для тестирования за календарный год, а затем был дисквалифицирован на четыре года за фальсификацию представленных документов. Прежнее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пыталось помочь Лысенко оправдаться и подготовило для этого «липовую» справку. Данил пошёл на этот подлог, но позже всё честно рассказал. Из-за этого скандала отстранение российских легкоатлетов было продлено, ВФЛА едва вовсе не исключили из World Athletics и наложили огромнейший штраф.

«В первую очередь я бы хотел извиниться за ту ситуацию, которая произошла. Попросить прощения у всех, кто пострадал из-за той истории нехорошей. Если бы я знал, что всё так обернётся, естественно, я бы действовал по-другому», — сказал Лысенко.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Всероссийской федерации лёгкой атлетики.