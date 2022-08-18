Ингебригтсен завоевал золото ЧЕ в беге на 1500 м, побив рекорд 28-летней давности

Норвежский спортсмен Якоб Ингебригтсен завоевал золото чемпионата Европы по лёгкой атлетике в беге на 1500 метров. Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3 минуты 32,76 секунды, установив новый рекорд соревнований. Прежнее достижение (3.35,27) принадлежало испанцу Фермину Качо и было установлено в 1994 году. Отметим, что время Качо, кроме норвежца, превзошли ещё три спортсмена.

Ингебригтсен – олимпийский чемпион в беге на 1500 метров. В Токио он установил рекорд Европы – 3.28,32.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

1500 метров. Мужчины

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,76.

2. Джейк Хейворд (Великобритания) – 3.34,44.

3. Марио Гарсия (Испания) – 3.34,88.

4. Пьетро Арезе (Италия) – 3.35,00.