Ингебригтсен завоевал золото ЧЕ в беге на 1500 м, побив рекорд 28-летней давности
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Норвежский спортсмен Якоб Ингебригтсен завоевал золото чемпионата Европы по лёгкой атлетике в беге на 1500 метров. Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3 минуты 32,76 секунды, установив новый рекорд соревнований. Прежнее достижение (3.35,27) принадлежало испанцу Фермину Качо и было установлено в 1994 году. Отметим, что время Качо, кроме норвежца, превзошли ещё три спортсмена.
Ингебригтсен – олимпийский чемпион в беге на 1500 метров. В Токио он установил рекорд Европы – 3.28,32.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
1500 метров. Мужчины
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.32,76.
2. Джейк Хейворд (Великобритания) – 3.34,44.
3. Марио Гарсия (Испания) – 3.34,88.
4. Пьетро Арезе (Италия) – 3.35,00.
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